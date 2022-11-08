В СНБО назвали главное условие для возобновления переговоров с россией

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что главное условие для переговоров с россией – восстановление территориальной целостности Украины, гарантия его выполнения – современное ПВО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Данилова.

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"россия, переговоры. Главное условие Президента Украины – восстановление территориальной целостности Украины. Гарантия выполнения – современное ПВО, авиация, танки и дальнобойные ракеты. Стратегия – действия на опережение. Российские ракеты должны быть уничтожены до момента пуска в воздухе, на земле и море", – написал Данилов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в конце мая заявил, что Украина вернется к переговорам с российской федерацией только после освобождения захваченных территорий.

The Washington Post со ссылкой на собственные источники написало, что администрация президента США Джо Байдена частно просит лидеров Украины продемонстрировать открытость к переговорам с россией.