У Зеленского ответили по поводу возможности переговоров с рф после деоккупации Херсона

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Деоккупация Херсона вряд ли станет прямым поводом для переговоров с россией, но это позволит настаивать на полном выводе российских военных с территории Украины для возобновления диалога. Об этом в интервью Радио Свобода заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

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"Это очень хорошо, что журналисты анализируют и дают разные сценарии. Это ведь нормально. Это же аналитическая работа, которая позволяет предположить, как может развиваться то или иное событие. Но есть официальная позиция, зафиксированная Президентом Зеленским. Она очень четкая. Это не вопрос Херсона, или не вопрос Луганска, или Донецка. Это вопрос того, что на юридической территории Украины, на де-юре территории Украины, а это вся территория, включая оккупированные территории, не может существовать пророссийский анклав. Потому что это не будет переговорная позиция", - сказал Подоляк.

Он объяснил, что это вызовет только дополнительную нагрузку на процесс, идущий после переговоров.

"Да, можно сказать, что когда будет освобожден, например, Херсон или, опять же, Луганск, или Донецк, или часть Запорожской территории, безусловно, это будет позиция силы. Тогда, безусловно, Украина может сказать: мы предлагаем вам в течение 72-х или 96-и часов покинуть всю территорию, вывести все вооруженные силы. Да, может быть такая позиция силы. Но все равно ключевое (мы, опять же возвращаемся) – российские оккупационные силы должны прекратить находиться на территории Украины и все. И после этого любой переговорный процесс», – отметил Подоляк.

Дополнение

Итальянское издание La Repubblica сообщало, что в Соединенных Штатах и ​​НАТО допускают начало мирных переговоров по войне рф против Украины, "если и когда" Украина освободит от россиян Херсон, имеющий стратегическое и дипломатическое значение.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские военные могут вернуть Херсон, и это станет большим поражением россии.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина сможет найти формат для диалога с россией, если российские войска отступят и признают, что допустили ужасную ошибку.