Генсек НАТО в среду посетит базу в Британии, где учат украинских военных
Йенс Столтенберг
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 9 ноября, посетит военную базу в Великобритании, где проходят обучение украинских военных. Об этом информирует пресс-служба НАТО, передает УНН.
Детали
Сообщается, что в Британии Столтенберг встретится с премьером Соединенного Королевства Риши Сунаком и главой Министерства иностранных дел Джеймсом Клеверли.
Генсек НАТО также посетит британскую военную базу, где учатся украинские военные вместе с министром обороны Беном Уоллесом.
Напомним
5 октября на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии начата подготовка младших командиров Вооруженных сил Украины.
Курс предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву.
Тренировки проводят украинские и британские инструкторы с привлечением иностранных образцов вооружения и военной техники.
В Минобороны отметили, что после успешного завершения обучения военнослужащих назначат на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск.