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Генсек НАТО в среду посетит базу в Британии, где учат украинских военных

Генсек НАТО в среду посетит базу в Британии, где учат украинских военных

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 9 ноября, посетит военную базу в Великобритании, где проходят обучение украинских военных. Об этом информирует пресс-служба НАТО, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в Британии Столтенберг встретится с премьером Соединенного Королевства Риши Сунаком и главой Министерства иностранных дел Джеймсом Клеверли.

Генсек НАТО также посетит британскую военную базу, где учатся украинские военные вместе с министром обороны Беном Уоллесом.

Напомним

5 октября на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии начата подготовка младших командиров Вооруженных сил Украины.

Курс предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву.

Тренировки проводят украинские и британские инструкторы с привлечением иностранных образцов вооружения и военной техники.

В Минобороны отметили, что после успешного завершения обучения военнослужащих назначат на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Великобритания
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