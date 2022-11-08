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ЕС на следующей неделе может согласовать ограничение цены на российскую нефть - СМИ

ЕС на следующей неделе может согласовать ограничение цены на российскую нефть - СМИ

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Европейский Союз может согласовать ценовой потолок на российскую нефть на следующей неделе. Об этом заявил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter, информирует УНН.

Цитата

"На следующей неделе может быть достигнуто соглашение по нефтяному потолку - многое будет зависеть от дальнейших переговоров с саудовцами", - написал он.

Детали

По его словам, дальнейшие санкции Европейского Союза в отношении россии все еще обсуждаются. Однако они могут быть представлены в ноябре, но, вероятно, больше будут касаться устранения лазеек, чем введения новых ограничений.

Дополнение

ЕС принял очередной пакет санкций против россии в связи с незаконной аннексией оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Большая семерка богатых стран и Австралия согласились установить фиксированную цену, когда они завершат ограничение цены на российскую нефть позже этого месяца, вместо принятия плавающей ставки.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, нефть, санкции, Украина
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