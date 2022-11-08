путин может принять участие в саммите G20 виртуально - президент Индонезии

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Индонезии и организатор саммита G20 Джоко Видодо не исключает возможности, что российский диктатор владимир путин также может посетить встречу, "если будет возможность". Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Как заявил президент Индонезии,путин может присоединиться к встрече виртуально.

По словам Видодо, путин во время телефонного разговора на прошлой неделе не исключил участия в саммите на Бали и, если возможно, присоединится к нему.

"Но если нет… может быть, он попросит сделать это виртуально", — добавил хозяин саммита.

Добавим

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский примет участие в саммите G20, который состоится на Бали в Индонезии.

Отметим, что пресс-секретарь путина дмитрий песков сообщил, что решение о поездке российского президента на саммит G20 будет принято на этой неделе.

Ранее Зеленский поставил ультиматум, что если владимир путин будет участвовать в саммите G20, то Украины там не будет.