В Украине отменили налоги на ввоз генераторов, аккумуляторов и обогревателей

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил постановление, отменяющее налоги на ввоз важных товаров для прохождения отопительного сезона. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

“Сегодня Кабинет министров утвердит постановление, благодаря которому от уплаты НДС и ввозной пошлины будут освобождены важные для прохождения этого отопительного сезона товары”, – заявил он.

Детали

Речь идет о газогенераторах, электрических двигателях и генераторах, электрогенераторных установках и вращающихся электрических преобразователях, трансформаторах, электрических аккумуляторах, электрических водонагревателях и обогревателях, а также некоторых других товарах для энергетики и обеспечения тепла.

Шмыгаль подчеркнул, что это важно, чтобы сейчас ускорить ремонты, улучшить обеспечение светом и теплом, удовлетворить спрос населения и уменьшить цены на соответствующую продукцию.

“Поддержкой со стороны Правительства для всех украинцев этой зимой является мораторий на повышение всех коммунальных тарифов, в частности тарифов на тепло, которые составляют зимой большую часть платежки”, – добавил он.

В частности, почти 2,5 млн домохозяйств получают субсидии. Их количество в последующие месяцы будет больше, ведь люди сейчас продолжают обращаться за соответствующей помощью.

Средний размер субсидии прогнозируемо составит около 1800 грн в месяц. По словам Шмыгаля, в бюджете как на этот, так и на следующий год достаточно средств, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения и предоставить необходимый объем помощи в виде субсидий.

Дополнение

Шмигаль сообщил, что Украина от доноров получила 700 генераторов. Еще 900 будут доставлены от них в ближайшее время.