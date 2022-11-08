Шмыгаль об электроснабжении в Киевской области: ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства заявил, что ситуация с электроснабжением в Киевской области далека от того, чтобы объявлять об эвакуации жителей, передает УНН.

Цитата

“Снова вернусь к теме об эвакуации населения из Киева или из другого города. Честный разговор здесь важен и правильный. Поэтому еще раз подчеркиваю позицию Правительства и ответственные ведомства: эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг. Всегда нужно иметь план Б, но сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию любого не прифронтового города и тем более в столице”, – заявил он.

Детали

Премьер-министр отметил, что правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. В частности закупается резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева. Также активно ведутся переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы быстро отремонтировать и быть готовыми к различным ситуациям.

Дополнение

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что из-за российских обстрелов столица может оказаться в полном блэкауте, а также остаться без тепла, воды и связи. Он призвал киевлян быть готовым к разным сценариям.

Также директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук в интервью изданию The New York Times сообщил, что в случае полного отключения электричества в Киеве могут объявить эвакуацию.