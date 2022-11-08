Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в Украине на 90 суток

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить военное положение и мобилизацию в Украине на 90 суток. Соответствующие законопроекты зарегистрированы на сайте Парламента, передает УНН.

Детали

Тексты законопроектов опубликованы на сайте Верховной Рады. Так законопроектом № 8189 от 08.11.2022 предусматривается утверждение Указа Президента Украины от ноября 2022 года № "О продлении срока действия военного положения в Украине" 05 часа 30 минут 21 ноября 2022 года сроком на 90 суток.

Также законопроектом № 8190 об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации", в связи с продолжающейся вооруженной агрессией российской федерации против Украины, предлагается продлить срок проведения общей мобилизации с 21 ноября 2022 г. года на 90 дней.

Дополнение

Последний раз Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации 15 августа – до 21 ноября.