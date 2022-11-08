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Выделяет 7 млн евро: Финляндия поможет с перевозкой украинского зерна в Африку

Выделяет 7 млн евро: Финляндия поможет с перевозкой украинского зерна в Африку

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Финляндия поможет транспортировке судна Всемирной продовольственной программы (ВПП) по перевозке зерна из Украины в Сомали, со ссылкой на заявление МИД страны информирует Yle, пишет УНН.

Детали

По данным Министерства иностранных дел страны, в настоящее время Финляндия выделяет в общей сложности 15,7 млн ​​евро как гуманитарную помощь региону. "Из них почти 7 млн ​​евро пойдут в поддержку транспортировки зерна по линии ВПП", - пишет издание.

"Очень важно, чтобы поставки зерна из Украины в страны Африканского Рога продолжались, и в этом мы поддерживаем Всемирную продовольственную программу", – отметил министр развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.

В то же время, как указано, Финляндия увеличит гуманитарную помощь странам Африканского Рога, где более 20 миллионов человек нуждаются в продовольственной помощи. Эти страны особенно зависят от импорта зерна из россии и Украины, так что последствия российской агрессии сильно бьют по региону.

Дополнение

Спикер Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле, косвенно помогло отвлечь от кра2йней бедности около 100 млн человек.

Источник: УНН
Теги: зерно, Украина, Черное море, Финляндия
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