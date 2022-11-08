В МИД Латвии осудили заявление мэра города Даугавпилса о "российском Крыме"

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс осудил высказывание мэра города Даугавпилс Андрейса Элксниньша по поводу российской агрессии в Украине и подчеркнул, что такая позиция не отражает официальную позицию государства по войне россии против Украины, передает УНН со ссылкой на заявление МИДа страны.

Детали

Отвечая на публичные заявления городского головы Даугавпилса Андрейса Элксниньша по поводу агрессии россии против Украины, не соответствующих внешнеполитической позиции Латвии, министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс в официальном письме еще раз напомнил мэру официальную позицию Латвии по этим вопросам.

В письме министр отмечает, что Латвия категорически осуждает неоправданную, незаконную и неспровоцированную военную агрессию россии против Украины. Действия россии являются грубым нарушением Устава ООН и международного права.

Цитата

“Министр иностранных дел также призывает А. Элксниньша, как латвийского местного чиновника, неукоснительно их придерживаться и быть точным в своих заявлениях по вопросам внешней политики, выражаясь эти позиции четко и недвусмысленно", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства .

Что предшествовало

Мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш в эфире программы "Kāpē" заявил, что "Крым является частью российской федерации".

После замечания относительно того, что почти все международное сообщество не признало оккупацию полуострова, он ответил, что это так, но "невозможно разделять факты, которые его включили в состав россии и весь мир продолжил после того сотрудничать с россией".

Отвечая на вопрос об ответственности россии за убийства гражданских в Буче, мэр сказал, что "за все, что произошло, ответственны и россия, и Украина, и США".

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявления Элксниньша о якобы “российском Крыме” и осудило такую ​​позицию.