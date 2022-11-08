США сделали все возможное для изолирования россии в Совбезе ООН - постпред

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты сделали все возможное для изолирования россии в Совбезе ООН. Об этом УНН пишет со ссылкой на ее брифинг в Киеве.

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“Реалистически ли привлечь россию к ответственности? Да, и мы сделали все возможное, чтобы изолировать россию в Совбезе, и мы изолировали ее в Генеральной ассамблее. И хотя у них есть право вето, им никогда не удастся ветировать наше осуждение, наши голоса. Мы имеем 141 голос, осуждающий россию в Генассамблее, и мы имеем 143 голоса, осуждающие их аннексию", - заявила она.

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Томас-Гринфилд также подчеркнула, что россия четко и громко услышала от мира, что то, что они делают, неприемлемо, отметив, что хотя россия имеет право вето, им не укрыться за ним от осуждения.

Дополнение

27 сентября Президент Украины Владимир Зеленский выступил онлайн на заседании Совета безопасности ООН и призвал к полной изоляции рф.