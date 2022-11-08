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Актер Шон Пенн в третий раз приехал в Украину и вручил Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу

Актер Шон Пенн в третий раз приехал в Украину и вручил Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн в третий раз за время полномасштабной войны посетил Украину. Он вручил Президенту Владимиру Зеленскому свою статуэтку «Оскара» как символ веры в победу нашей страны. Об этом УНН пишет со ссылкой на Телеграмм канал Главы государства.

Цитата

“В этот раз наша встреча была особенной. Шон привез свою статуэтку «Оскара» как символ веры в победу нашей страны. Она будет находиться в Украине до окончания войны. С большим удовольствием вручил Шону Пенну орден «За заслуги» ІІІ степени. Благодарю за такую ​​искреннюю поддержку и весомый вклад в популяризацию Украины в мире”, – отметил Зеленский.

Детали 

Зеленский также сообщил, что на Аллее смелости появилась табличка в честь актера за его поддержку Украины и веру в нашу победу.

“Наряду с именами многих мировых лидеров, которые помогли Украине во время войны, находится и именная табличка Шона Пенна. Шон Пенн посетил Украину в первый день российского вторжения, чтобы зафиксировать происходящее в нашей стране и донести миру правду о российской агрессии. Такая поддержка Украины и ее людей очень ценна”, – добавил Президент.

Дополнение

В прошлый раз Шон Пенн посетил Киев 28 июня. Он снимал в Украине документальный фильм.

Источник: УНН
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