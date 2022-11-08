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Наступает решающий период войны – Буданов

Наступает решающий период войны – Буданов

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и офицеры ГУР МОУ встретились с Митрополитом Киевским и всей Украины Эпифанием и получили высокие знаки отличия Православной Церкви Украины, передает УНН со ссылкой на прессслужбу ГУР.

Офицеры-разведчики обсудили с Предстоятелем ПЦУ текущие события украинской освободительной войны, освобождение из плена наших воинов и перспективы полного освобождения Украины.

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«Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли», - подчеркнул Кирилл Буданов.

Митрополит Эпифаний отметил огромное значение национального единства и поблагодарил украинских Защитников, приближающих Победу: «Бог наделяет человека определенными дарованиями и талантами. Поэтому в это непростое время каждый должен посвятить свои силы и способности для победы над русскими захватчиками. Ведь от каждого из нас что-то зависит и все мы в единстве способны добиваться успеха в противодействии агрессору. Благодарю вас за самоотверженную борьбу, направленную на защиту Украины. Враг яростный и лукавый, так что Господь хранит вас и усилит вашу мудрость для разрушения коварных замыслов оккупантов».

Митрополит отметил Кирилла Буданова Орденом святого великомученика Юрия Победителя. Также три офицера ГУР МО получили из рук Его Блаженства Ордена Архистратига Михаила.

Источник: УНН
Теги: разведка, ПЦУ
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