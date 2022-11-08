Наступает решающий период войны – Буданов

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и офицеры ГУР МОУ встретились с Митрополитом Киевским и всей Украины Эпифанием и получили высокие знаки отличия Православной Церкви Украины, передает УНН со ссылкой на прессслужбу ГУР.

Офицеры-разведчики обсудили с Предстоятелем ПЦУ текущие события украинской освободительной войны, освобождение из плена наших воинов и перспективы полного освобождения Украины.

Цитата

«Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли», - подчеркнул Кирилл Буданов.

Митрополит Эпифаний отметил огромное значение национального единства и поблагодарил украинских Защитников, приближающих Победу: «Бог наделяет человека определенными дарованиями и талантами. Поэтому в это непростое время каждый должен посвятить свои силы и способности для победы над русскими захватчиками. Ведь от каждого из нас что-то зависит и все мы в единстве способны добиваться успеха в противодействии агрессору. Благодарю вас за самоотверженную борьбу, направленную на защиту Украины. Враг яростный и лукавый, так что Господь хранит вас и усилит вашу мудрость для разрушения коварных замыслов оккупантов».

Митрополит отметил Кирилла Буданова Орденом святого великомученика Юрия Победителя. Также три офицера ГУР МО получили из рук Его Блаженства Ордена Архистратига Михаила.