Действуем аккуратно и продуманно: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам рассказал о ситуации на фронте, сообщает УНН.

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«В информационном пространстве пока определенное уменьшение количества новостей с фронта – сообщений меньше, чем, например, в начале осени. Но это не значит, что интенсивность боев стала меньше», - заявил Президент.

Детали

Зеленский подчеркнул, что ситуация сложна по всему фронту. На отдельных участках продолжаются по-прежнему жестокие позиционные бои. И особенно тяжело на Донбассе. Оккупанты несут чрезвычайно масштабные потери, но приказ – выйти на админграницу Донбасса – у них не изменился.

«Не сдаем там ни одного сантиметра нашей земли – и я благодарю всех наших героев, которые держат позиции на Донбассе», - добавил Зеленский.

В Херсонской области, как сообщил Президент, украинские военные четко понимают, что в планах у врага, поэтому действуют соответственно.

«Аккуратно, продуманно и в интересах освобождения всей нашей территории: укрепляем свои позиции, ломаем российскую логистику, последовательно уничтожаем потенциал врага удерживать в оккупации юг нашей страны», – заявил Президент.

Он также рассказал, что на востоке – шаг за шагом движемся к возвращению украинского флага во все наши города и общины.

«Активно укрепляем и границу», – добавил Зеленский.