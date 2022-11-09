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Президент сообщил о сотрудничестве, которое может стать основой для обеспечения продовольственной безопасности на новом уровне

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил о работе над расширением зернового соглашения и сотрудничестве, которое может стать основой для обеспечения продовольственной безопасности на новом уровне. Об этом пишет УНН.

Детали

В своем обращении Владимир Зеленский проинформировал, что уже готовится к дипломатическим активностям второй половины ноября. Это весомые саммиты: G20, АСЕАН, Парламентская ассамблея НАТО и некоторые другие.

Также Президент заявил о продолжении и расширении нашей экспортной зерновой инициативы.

Цитата

“Добавим еще неизменный гуманитарный компонент к зерновому экспорту. Вместе с передовыми и наиболее добросовестными государствами будем увеличивать помощь тем странам и народам, которые особенно страдают продовольственным кризисом.

И уже состоялись первые совещания, есть первые международные договоренности. Фактически вместе с партнерами начинаем такое сотрудничество, которое может стать основанием для обеспечения продовольственной безопасности на новом уровне. Давно говорится, что нужна глобальная координация для спасения беднейших стран мира от голода. И именно такой механизм координации сейчас и прорабатываем”, — заявил Зеленский.

Гарант встретился с постоянной представительницей США при ООН Линдой Томас-Гринфилд, и значительная часть их переговоров была посвящена именно гуманитарным темам.

Напомним

Зеленский обсудил с постпредом США в ООН создание воздушного щита над Украиной и продовольственную безопасность.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский
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