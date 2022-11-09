В двух районах Харьковской области вернули газ и электричество более тысячи домохозяйств, — Зеленский

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский о восстановлении гражданской жизни в освобожденной Харьковской области, пишет УНН.

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При обращении Гарант отметил, что одновременно с возвращением территорий параллельно происходит возвращение нормальной жизни на уже освобождении области.

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“Продолжается работа по восстановлению нормальной жизни в освобожденных районах. Только за минувшие сутки и только, например, в двух районах Харьковской области вернули газ и электричество более тысячи домохозяйств”, — сообщил Зеленский.

К тому же продолжаются ремонтные работы и на всех объектах энергетики, которые пострадали от недавних российских ударов. На этот вечер около 4 млн украинцев в 14 областях и городе Киеве отключены от электроснабжения. Но большинство – именно по стабилизационным графикам, а не аварийно.

Напомним

Президент сказал, что в информационном пространстве пока некоторое уменьшение количества новостей с фронта. Однако Гарант заверил, что сообщений меньше, чем, например, в начале осени, но это не означает, что интенсивность боев стала меньше.