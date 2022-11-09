Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,54 0,0292 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Альтернатива есть: в Folk Ukraine готовы к отказу властей от главной елки страны
Альтернатива есть: в Folk Ukraine готовы к отказу властей от главной елки страны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5505

В двух районах Харьковской области вернули газ и электричество более тысячи домохозяйств, — Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский о восстановлении гражданской жизни в освобожденной Харьковской области, пишет УНН.

Детали

При обращении Гарант отметил, что одновременно с возвращением территорий параллельно происходит возвращение нормальной жизни на уже освобождении области.

Цитата

“Продолжается работа по восстановлению нормальной жизни в освобожденных районах. Только за минувшие сутки и только, например, в двух районах Харьковской области вернули газ и электричество более тысячи домохозяйств”, — сообщил Зеленский.

К тому же продолжаются ремонтные работы и на всех объектах энергетики, которые пострадали от недавних российских ударов. На этот вечер около 4 млн украинцев в 14 областях и городе Киеве отключены от электроснабжения. Но большинство – именно по стабилизационным графикам, а не аварийно.

Напомним

Президент сказал, что в информационном пространстве пока некоторое уменьшение количества новостей с фронта. Однако Гарант заверил, что сообщений меньше, чем, например, в начале осени, но это не означает, что интенсивность боев стала меньше.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.