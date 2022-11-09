Госдеп США: мы не увидели ничего, что указывало бы на готовность рф начать вести переговоры с Украиной

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Вашингтон пока не видит ничего, что указывало бы на готовность россии участвовать в переговорах с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление спикера Государственного департамента США Неда Прайса во время пресс-брифинга.

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"Мы не увидели ничего, что указывало бы на то, что россияне сейчас готовы участвовать в переговорах. Было несколько способов, где рф могли бы продемонстрировать свою готовность к диалогу", – отметил чиновник.



Детали



По его словам, россия должна прекратить бомбардировку гражданских объектов инфраструктуры, целиться по сетям водо- и электроснабжения, а также обстреливать жилые районы, гражданские здания, детские площадки, школы и больницы.

Госдеп США подчеркнул, что россия имела возможность продемонстрировать приверженность диалогу и дипломатии, когда шла речь о ее дальнейшем участии в "зерновом соглашении", однако вместо этого россия продолжает держать в заложниках эту инициативу для определенного рычага влияния.

"Мы не имеем права приказывать украинцам в этом случае, но смотря, что произошло в Украине в последние месяцы и даже последние дни, мы просто не видим никаких признаков того, что россия готова и хочет серьезно начать вести переговоры", - добавил. он.

Дополнение

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена приватно просила лидеров Украины продемонстрировать открытость к переговорам с россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине с рф "в какой-то момент" предстоит возобновить переговоры о прекращении войны. Однако, по его словам, они должны проходить исключительно на условиях Киева.