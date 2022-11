Первый в истории МИД Украины: Кулеба начал визит в Камбоджу

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Дмитрий Кулеба прибыл в Пномпень в рамках первого в истории визита министра иностранных дел Украины в Камбоджу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.

Цитата

"Я начал свой визит в Камбоджу с того, что меня принял премьер-министр Самдеха Гун Сен, чтобы развить их диалог с президентом Владимиром Зеленским. Мы сосредоточились на двустороннем сотрудничестве и глобальной продовольственной безопасности. Я также поздравил премьер-министра Сена с Днем независимости Камбоджи", – написал Кулеба.

I began my visit to Cambodia with being received by Samdech Techo Prime Minister Hun Sen to build on their dialogue with President @ZelenskyyUA. We focused on bilateral cooperation and global food security. I also congratulated Prime Minister Sen on Cambodia’s Independence Day. pic.twitter.com/Pi5Og286S7