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Первый в истории МИД Украины: Кулеба начал визит в Камбоджу

Первый в истории МИД Украины: Кулеба начал визит в Камбоджу

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Дмитрий Кулеба прибыл в Пномпень в рамках первого в истории визита министра иностранных дел Украины в Камбоджу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.

Цитата

"Я начал свой визит в Камбоджу с того, что меня принял премьер-министр Самдеха Гун Сен, чтобы развить их диалог с президентом Владимиром Зеленским. Мы сосредоточились на двустороннем сотрудничестве и глобальной продовольственной безопасности. Я также поздравил премьер-министра Сена с Днем независимости Камбоджи", – написал Кулеба.

Детали

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Украина впервые примет участие в саммите АСЕАН – мощного объединения 10 стран Юго-Восточной Азии.

По его словам, Украина станет первой страной Центральной Европы, которая присоединится к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.

Напомним

Во время визита в Камбоджу Дмитрий Кулеба примет участие в церемонии подписания Инструмента о присоединении к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.

Источник: УНН
Теги: Камбоджа, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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