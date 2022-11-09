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Венгрия блокирует план ЕС по пакету помощи Украине на 18 млрд евро - Bloomberg

Венгрия блокирует план ЕС по пакету помощи Украине на 18 млрд евро - Bloomberg

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Венгрия заявила министрам финансов Европейского Союза на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в следующем году, со ссылкой на источники накануне сообщило Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Еврокомиссия предложит в среду предоставлять Киеву льготные кредиты на более стабильной основе, но эта инициатива потребует использования дополнительных ресурсов в бюджете ЕС.

Министр финансов Венгрии Михай Варга, как сообщается, сказал своим коллегам, что не поддержит такой вариант, который нуждается в единогласной поддержке 27 правительств.

Ранее

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет делать финансовый взнос в долгосрочный кредит ЕС для поддержки Украины в 2023 году на сумму 18 млрд евро.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Венгрия, помощь
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