Венгрия блокирует план ЕС по пакету помощи Украине на 18 млрд евро - Bloomberg

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Венгрия заявила министрам финансов Европейского Союза на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в следующем году, со ссылкой на источники накануне сообщило Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Еврокомиссия предложит в среду предоставлять Киеву льготные кредиты на более стабильной основе, но эта инициатива потребует использования дополнительных ресурсов в бюджете ЕС.

Министр финансов Венгрии Михай Варга, как сообщается, сказал своим коллегам, что не поддержит такой вариант, который нуждается в единогласной поддержке 27 правительств.

Ранее

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет делать финансовый взнос в долгосрочный кредит ЕС для поддержки Украины в 2023 году на сумму 18 млрд евро.