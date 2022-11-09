Зеленский смягчил позицию по переговорам с россией после подталкиваний США - Politico

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский смягчил позицию по переговорам с россией, что связывают с "мягким подталкиванием" со стороны администрации американского лидера Джо Байдена. Об этом пишет издание Politico, передает УНН.

Детали

В понедельник Зеленский указал пять условий для переговоров: восстановление территориальной целостности Украины, уважение Устава ООН, возмещение россией ущерба, нанесенного войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что вторжение не повторится. В отличие от предыдущих заявлений он не сказал, что путин должен уйти с поста президента россии, прежде чем такие разговоры могут состояться, пишет издание.

По словам одного из источников, это изменение произошло после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, в частности после личного визита к Зеленскому советника по национальной безопасности США Джейка Салливана. Официальные лица Соединенных Штатов прямо не сказали Зеленскому и его помощникам в Украине изменить свою позицию, сказал высокопоставленный чиновник администрации, но сообщили, что Киев "должен показать свою готовность закончить войну разумно и мирно".

Цитата

"Это не значит, что им нужно сесть за стол переговоров прямо сейчас. Мы даже не считаем, что сейчас подходящее время, исходя из того, что делает россия, – сказал чиновник. - Но они должны продемонстрировать готовность разрешить конфликт, потому что никто не хочет, чтобы этот конфликт закончился, больше, чем Украина".

Совет национальной безопасности США отказался комментировать эту историю, но указал на высказывания Салливана, сделанные им во время визита в Киев на прошлой неделе.

"Разговор, который нам необходимо провести с международным сообществом в поддержку Украины, заключается в том, каковы условия справедливого и крепкого мира для Украины? … Это то, к чему мы намерены стремиться, это то, что мы поддержим, и это то, к чему, как мы верим, могут помочь наши коллективные усилия", – сказал советник, находясь в украинской столице.

Напомним

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не будет проводить переговоры с россией, пока ее возглавляет владимир путин.

Вчера, 8 ноября, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк ответил о возможности переговоров с рф после деоккупации Херсона, и отметил, что освобождение Херсонской области даст возможность настаивать на полном выводе российских военных с территории Украины для возобновления диалога.