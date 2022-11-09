Следующий саммит НАТО состоится летом 2023 года: где именно

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится 11-12 июля 2023 года в литовском городе Вильнюс. Об этом сообщил Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг, передает УНН.

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"Рад сообщить, что следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. (...) Встреча в Вильнюсе позволит согласовать дальнейшие шаги по укреплению политики сдерживания и обороны, рассмотреть вопрос о значительном увеличение расходов на оборону, а также продолжить нашу поддержку Украины", – сказал Столтенберг.

Детали

Как отметил Генсек, Альянс столкнулся с самой сложной и самой непредсказуемой средой безопасности со времен "холодной войны". По его словам, в условиях, когда наступила эра повышения стратегического соперничества, трансатлантичная связь между Европой и Северной Америкой продолжает быть решающим фактором для безопасности миллиарда людей, которые проживают на территориях стран НАТО.

"Я благодарен Литве за принятие нашего саммита. Литва является ключевым союзником в НАТО. Как страна, принимающая многонациональную боевую группу, Литва помогает обеспечивать мощное сдерживание и оборону для всего Альянса. Я надеюсь на успешный саммит в Вильнюсе в июле 2023 года", – отметил Столтенберг.

Напомним

9 ноября Йенс Столтенберг посетит военную базу в Великобритании, где проходят учения украинских военных.