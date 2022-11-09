Пентагон: россия, скорее всего, потеряла в Украине половину своих танков

КИЕВ. 9 ноября. УНН. россия, вероятно, потеряла половину своих танков и потратила большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, ставшей "большим стратегическим провалом" для кремля, заявил во вторник заместитель министра обороны США Колин Каль, пишет УНН ссылкой на CNN.

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"рутин потерпел неудачу, - сказал Каль. - россия выйдет из этой войны слабее, чем вошла".

Каль заметил, что россия понесла потери в "десятки тысяч" с начала войны в феврале, что "на порядки" больше, чем Советский Союз понес в Афганистане.

"Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии, - сказал Каль. - В Украине "загрузили" более 80% их сухопутных войск. Они потратили большую часть своих высокоточных боеприпасов в Украине, а санкции и экспортный контроль очень усложняют восстановление их вооруженных сил до того состояния, в котором они были до войны".

Детали

"путин пошел на эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную, демократическую страну. Он потерпел неудачу, и это не изменится. Суверенная, независимая, демократическая Украина выстоит", - указал заместитель главы Пентагона.

Каль отметил, что существует значительная двухпартийная поддержка продвижения Украины вперед, но то, как выглядит эта поддержка и каковы военные потребности Украины, в будущем может измениться.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 77 950 человек, 2801 танков и сотен единиц военной техники.