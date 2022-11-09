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Полномасштабное вторжение рф в Украину: Папа Римский тоже заговорил о "мягкой силе диалога"

Полномасштабное вторжение рф в Украину: Папа Римский тоже заговорил о "мягкой силе диалога"

Папа Римский Франциск

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Папа Римский Франциск еще раз прокомментировал полномасштабное вторжение россии. По его словам, войну, которую развязала россия против Украины, можно завершить диалогом без использования оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Nova Agency.

Понтифик, обращаясь к собравшимся на всеобщей аудиенции, призвал выбрать путь диалога. 

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«Я думаю о сумасшедшей войне, жертвой которой стала измученная Украина, и о многих других конфликтах, которые никогда не будут решены инфантильной логикой оружия, а лишь мягкой силой диалога», - заявил он.

Добавим

Франциск, ссылаясь на свою недавнюю поездку в Бахрейн, снова отметил необходимость диалога: «В Бахрейне - как это принято на Востоке - люди прикладывают руку к сердцу, когда приветствуют кого-то. Я тоже сделал это, чтобы освободить место внутри себя для тех, кого я встречал. Потому что без принятия диалог остается пустым, он остается вопросом идей, а не реальности», - добавил он.

Напомним

Папа Римский Франциск во время поездки в Казахстан заявил, что ошибочно называть конфликт в Украине российско-украинской войной, поскольку на самом деле это мировая война. 

Кроме того, в последнее время все чаще в адрес Украины раздаются призывы о важности диалога с рф.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Папа Римский, война
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