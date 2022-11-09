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кремль истощен: в ОП отреагировали на поездку патрушева в Иран

кремль истощен: в ОП отреагировали на поездку патрушева в Иран

КИЕВ. 9 ноября. УНН. кремль истощен войной против Украины, поэтому секретарь совета безопасности россии николай патрушев приехал в Иран просить ракеты. Так на этот визит отреагировал в Twitter советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

“кремль истощен. Ресурсы россии достигают предела. Отсюда истерические просьбы дать передышку ("переговоры"). Отсюда и визит патрушева в Тегеран (столица Ирана – ред.): поиск способа продолжить войну, получить ракеты/дроны, преодолеть свое ракетное истощение. Идеальное время удвоить помощь Украине”, – написал Подоляк.

Напомним

Американский Институт изучения войны  сообщил о визите в Тегеран секретаря совета безопасности россии николая патрушева. По выводам экспертов организации, вероятная цель его поездки – "обсуждение потенциальной продажи иранских баллистических ракет россии".

Источник: УНН
Теги: война, Иран, Офис президента Украины
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