Военная поддержка Украины со стороны Запада не соответствует будущим вызовам - Данилов

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Военная поддержка со стороны союзников Украины, возможно, не соответствует масштабу вызовов с которыми Украина может столкнуться в будущем. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью The Globe and Mail, передает УНН.

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Данилов сказал, что Иран поставляет россии «огромные» объемы военной помощи — в первую очередь десятки беспилотников Shahed, которые использовались для нападения на электростанции и другую гражданскую инфраструктуру в течение последнего месяца — в то время как военная поддержка со стороны союзников Украины «возможно, не соответствует масштабу вызовов, с которыми мы можем столкнуться в будущем».

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По его словам, Украина несет огромные военные и гражданские потери, «защищая восточную границу НАТО».

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«Если кто-то в какой-то столице думает о том, должны ли мы получить дополнительную военную поддержку или нет, я хотел бы подчеркнуть, что в этот самый момент путинские современные фашисты убивают наших граждан. Военных, гражданских и, что самое ужасное, убивают наших детей. Не все в мире воспринимают это достаточно серьезно», — сказал Данилов.

Он отказался назвать конкретные страны, чья поддержка, по его мнению, колебалась, и не назвал конкретных вооружений, которых не хватает украинской армии.

«Мы ищем все виды оружия», — сказал Данилов.

Дополнение

Швейцария запретила Германии поставлять Украине боеприпасы к танкам Gepard.