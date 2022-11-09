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Президент образовал в Херсонской области еще четыре военные администрации

Президент образовал в Херсонской области еще четыре военные администрации

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №760 об образовании четырех новых военных администраций в Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Офиса президента.

Детали

Глава государства образовал:

• Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района;

• Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района;

• Каховскую городскую военную администрацию Каховского района;

• Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района.

Напомним

27 октября Владимир Зеленский подписал указы об образовании 20 военных администраций в населенных пунктах Херсонской области и 8 в Харьковской области.

Источник: УНН
Теги: указы, Херсон и Херсонская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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