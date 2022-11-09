путин не поедет на саммит G20, рф представит лавров - Bloomberg

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Российский диктатор владимир путин не будет присутствовать на саммите G20. Вместо него поедет министр иностранных дел сергей лавров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

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«владимир путин не будет присутствовать на саммите G20 на следующей неделе, поскольку кремль стремится защитить президента от потенциальной напряженности на высоком уровне из-за его вторжения в Украину», - говориться в сообщении.

Детали

Отмечается, что решение путина позволяет избежать потенциальной конфронтации с другими мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом, который назвал российского диктатора «военным преступником». Кремль также рисковал тем, что европейские лидеры будут сторониться Путина на саммите 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.

«Россия направит министра иностранных дел сергея лаврова вместо Путина», - говориться в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что президент Индонезии и организатор саммита G20 Джоко Видодо не исключает возможности, что российский диктатор владимир путин также может посетить встречу, "если будет возможность".

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский примет участие в саммите G20, который состоится на Бали в Индонезии.

Ранее Зеленский поставил ультиматум, что если владимир путин будет участвовать в саммите G20, то Украины там не будет.