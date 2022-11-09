Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,54 0,0292 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Альтернатива есть: в Folk Ukraine готовы к отказу властей от главной елки страны
Альтернатива есть: в Folk Ukraine готовы к отказу властей от главной елки страны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6255

Зерновое соглашение и восстановление энергетической инфраструктуры Украины: Зеленский побеседовал с премьером Нидерландов

Зерновое соглашение и восстановление энергетической инфраструктуры Украины: Зеленский побеседовал с премьером Нидерландов

Владимир Зеленский

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Среди прочего речь шла о зерновом соглашении и восстановлении энергетической инфраструктуры Украины, передает УНН.

Цитата

"Рассмотрели дальнейшее сотрудничество по защите нашей территории, особенно с неба. Обсудили возобновление энергетической инфраструктуры Украины и поддержали продление зернового соглашения. Также рассчитываю на поддержку Нидерландами наших инициатив в ООН", - написал Зеленский в Telegram.

Напомним

Минобороны Нидерландов объявило об новом пакете военной помощи Украине на сумму 120 млн евро. Он включает, в частности, танки.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нидерланды, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.