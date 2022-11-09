"Посмотрим": генсек НАТО прокомментировал заявление России об "отходе" с правобережья Херсонской области

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление российской федерации о выводе российских войск с правобережья Херсонской области, отметил, что выводы можно будет сделать позже, исходя из развития событий, сообщает УНН со ссылкой на NATO News.

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«Мы видели объявление, но подождем и посмотрим, что на самом деле происходит на месте», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что отрадно видеть, как храбрые украинские силы могут освободить больше украинских территорий.

«Но мы знаем, что россия сначала была оттеснена из-под Киева, дальше на восток вокруг Харькова, а теперь мы видим, что украинцы способны оттеснить российские войска и на юге вокруг Херсона», - отметил Столтенберг.

Дополнение

Министр обороны рф сергей шойгу приказал вывести российские войска с правобережья Херсонской области.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что пока рано говорить о выводе российских войск из Херсона.

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