Великобритания поставит Украине еще около 1000 ракет "земля-воздух" - министр обороны

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Великобритания предоставит Украине около 1000 дополнительных ракет класса "земля-воздух", чтобы помочь бороться с российской угрозой украинской инфраструктуре. Об этом сообщил министр обороны страны Бен Уоллес, передает УНН со ссылкой на заявление на сайте британского правительства.

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Министр обороны страны Бен Уоллес, как указано, объявил, что "Великобритания в ближайшее время завершит поставку примерно 1000 дополнительных ракет класса "земля-воздух" для Вооруженных сил Украины".

"Это обязательство по поставке еще сотен ракет класса "земля-воздух" продолжает нашу оборонную поддержку Украины против российской агрессии и поможет Украине противостоять угрозе незаконных ударов по критически важной национальной инфраструктуре", - сказал Уоллес.

Дополнение

Уоллес заявлял, что Великобритания усилит поддержку украинских солдат в течение зимы, поскольку близится ключевое сражение в Херсоне.

Великобритания отправила в Украину обогреваемые палатки и спальные комплекты от экстремальных холодов. Вооруженным силам Украины передано 12 тысяч таких комплектов.