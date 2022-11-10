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Эрдоган положительно оценил вывод войск рф из Херсона и снова заговорил о посредничестве

Эрдоган положительно оценил вывод войск рф из Херсона и снова заговорил о посредничестве

Реджеп Тайип Эрдоган

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал положительным решение россии вывести свои войска с правого берега Херсонской области и снова заговорил о посредничестве в переговорах между россией и Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sabah.

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"Решение, принятое россией в отношении Херсона, является положительным", – сказал Эрдоган.

Кроме того, президент Турции в очередной раз дал понять, что намерен выступить посредником в переговорном процессе между россией и Украиной.

"Я надеюсь, что в случае участия россии в G20 у нас будет возможность встретиться. В противном случае мы продолжим вести телефонную дипломатию с россией. Мы надеемся на успех в посредничестве", – добавил Эрдоган.

Напомним

Министр обороны рф сергий шойгу приказал вывести российские войска с правобережья Херсонской области.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что пока рано говорить о выводе российских войск из Херсона.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что выводы можно будет сделать позже, учитывая развитие событий.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Турция, Реджеп Эрдоган
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