США отказались передать Украине беспилотники Gray Eagle – СМИ

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Администрация президента США Джо Байдена отказалась предоставлять Украине современные беспилотники Gray Eagle MQ-1C. По их мнению, такая помощь "приведет к эскалации". Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН.

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"Это решение лишает Украину передового оружия, о котором Киев просил многие месяцы. Пентагон отклонил запрос из-за опасений, что предоставление беспилотников Gray Eagle MQ-1C может привести к эскалации конфликта и сигналу москве о том, что США предоставляют оружие, которое может быть нацелено на позиции на территории россии", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, представитель компании General Atomics, которая производит Grey Eagle, подтвердил решение администрации Байдена, но отказался комментировать подробности. Представители Пентагона также не дали изданию никаких комментариев.

Справка

Gray Eagle MQ-1C – американский разведывательно-ударный БПЛА производства General Atomics. Первый полет состоялся в 2004 году. Беспилотник находится на вооружении армии США, его активно применяли на территории Ирака и Афганистана.

Напомним

Германия в рамках нового пакета военной помощи Украине передала дополнительную партию ракет к системе противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Также в пакет вошли бронемашины Dingo.