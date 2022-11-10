Оккупанты минируют Херсон и хотят сделать его "городом смерти" - ОП
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Российские оккупанты хотят превратить Херсон в руины и минируют город. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.
Цитата
“рф хочет сделать Херсон «городом смерти». Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Такой вид имеет «русский мир»: пришли, ограбили, отпраздновали, убили «свидетелей», оставили руины, ушли”, – написал он в Twitter.
Дополнение
9 ноября министр обороны россии сергей шойгу приказал вывести российские войска с правого берега Херсонской области.
Так, Херсон расположен на правом высоком берегу Днепра.
Минобороны Великобритании отмечает, что потеря западного берега Херсона, вероятно, помешает российским войскам проложить сухопутный коридор в Одессу.