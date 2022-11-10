Зеленский: потери среди личного состава рф в этой войне в 10 раз превышают украинские
Владимир Зеленский
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Потери среди личного состава российской армии в 10 раз превышают потери украинской армии. Об этом в интервью CNN заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Зеленский считает, что заявление Пентагона о том, что россия потеряла половину своих танков в войне против Украины, близко к реальности.
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"Я думаю, что это более-менее соответствует действительности. Хотя, откровенно говоря, полной реальности, особенно по личному составу, никто не знает, но их потери в 10 раз превышают наши", – заявил Зеленский.
Детали
Зеленский добавил, что российское командование не жалеет солдат и использует их как "пушечное мясо". Поэтому российские потери гораздо больше.
"Каждый раз, когда мы просим у наших партнеров артиллерию или бронетехнику, речь идет не просто о вооружении, а, прежде всего, о защите наших военных", - отметил Глава государства.
Президент подчеркнул, что предоставленная США и Европой артиллерия смогла помочь "сломить" российское военное наступление.
"Мы их остановили, мы деоккупировали большую часть нашей территории. И этому действительно помогла артиллерия и новые технологии", - добавил Зеленский.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 78 690 человек, 2804 танков и сотен единиц военной техники.
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