Дипломат о влиянии выборов в США на помощь Украине: двухпалатная и двухпартийная поддержка остается

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Несмотря на то, что в Сенат и Конгресс США прошли несколько республиканцев, которые против оказания помощи Украине, все же у нас остается двухпартийная и двухпалатная поддержка. Об этом на брифинге сообщил дипломат, бывший советник министра обороны Украины Александр Хара, передает УНН.

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«Было 11 сенаторов и 56 представителей Палаты, которые голосовали против выделения Украине 40 млрд. Это были скептики по Украине и большинство из них попали по крайней мере в Сенат. Еще несколько одиозных республиканцев уже попали в Конгресс и будут играть свою роль. Но с такими результатами увеличилась роль настоящих консерваторов, что нам на пользу. Двухпалатная и двухпартийная поддержка будет оставаться. Есть отдельные республиканцы-трамписты, которые будут играть негативную роль, но они не в большинстве», – отметил Хара.

Дипломат добавил, что также остается ленд-лиз, рассчитанный на 2 года. Он позволяет президенту США Джо Байдену более гибко обходить определенные процедуры и реализовывать помощь Украине.

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Результаты этих выборов в США будут оказать значительное влияние на следующие два года президентства Джо Байдена и его политику, включая противодействие российской агрессии в Украине.

Все 435 членов Палаты представителей переизбираются каждые два года. В последние два года большинство в Палате имели демократы. Это типично: при избрании нового президента его партия чаще всего получает контроль над обеими палатами Конгресса.

Однако шансы демократов сохранить свое влияние в Конгрессе невелики – обычно партия действующего президента на его первом сроке промежуточные выборы проигрывает. Исключение было только в 2002 году, через год после терактов 11 сентября, когда популярность Буша-младшего оставалась очень высокой.