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Раде предлагают признать государственный суверенитет и независимость Татарстана

Раде предлагают признать государственный суверенитет и независимость Татарстана

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На сайте Верховной Рады зарегистрировали проект постановления о признании государственного суверенитета и независимости Республики Татарстан, передает УНН со ссылкой на карточку документа.

Детали

Законопроект №8195 был зарегистрирован и передан на рассмотрение руководству парламента. Инициаторы документа — народные депутаты Олег Дунда, Виталий Безгин, Мария Мезенцева, Георгий Мазураш и Юлия Клименко.

Документом предусматривается признание государственного суверенитета и независимости Республики Татарстан. Предлагается Президенту Украины принять решение о признании Республики Татарстан как независимого и суверенного государства и установить с ним дипломатические отношения. Кабинета министров Украины после принятия Президентом Украины решения о признании независимости Республики Татарстан принять необходимые меры, связанные с установлением дипломатических и других отношений с указанным государством в национальных интересах Украины.

Проект зарегистрирован 9 ноября.

Дополнение

18 октября Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной россией и осудила геноцид чеченского народа.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Татарстан
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