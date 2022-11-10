Расширение оборонной поддержки Украины и продление зернового соглашения: Зеленский поговорил с Трюдо

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По словам Главы государства, речь шла об оборонной поддержке Украины и зерновом соглашении, передает УНН.

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"Обсудили с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо оборонную поддержку Украины, возможности ее расширения и важность продления зернового соглашения. Рассчитываю на голос Канады в G20 и ООН в поддержку украинских инициатив", - написал Зеленский в Telegram.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком - обсудили оборонную поддержку.