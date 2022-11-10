Зеленский назначил руководителей четырех военных администраций в Херсонской области
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей местных военных администраций в Херсонской области, подписав соответствующие распоряжения, передает УНН.
Детали
Распоряжением Президента назначено:
Светлану Линник начальницей Голопристанской городской военной администрации Скадовского района;
Александра Скоробогатого начальником Крестовской сельской военной администрации Каховского района;
Виталия Немерца начальником Каховской городской военной администрации Каховского района;
Александра Мусиенко начальником Чулаковской сельской военной администрации Скадовского района.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №760 об образовании четырех новых военных администраций в Херсонской области.