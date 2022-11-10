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Зеленский назначил руководителей четырех военных администраций в Херсонской области

Зеленский назначил руководителей четырех военных администраций в Херсонской области

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей местных военных администраций в Херсонской области, подписав соответствующие распоряжения, передает УНН.

Детали

Распоряжением Президента назначено:

Светлану Линник начальницей Голопристанской городской военной администрации Скадовского района;

Александра Скоробогатого начальником Крестовской сельской военной администрации Каховского района;

Виталия Немерца начальником Каховской городской военной администрации Каховского района;

Александра Мусиенко начальником Чулаковской сельской военной администрации Скадовского района.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №760 об образовании четырех новых военных администраций в Херсонской области.

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область, Владимир Зеленский
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