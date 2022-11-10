В Херсонской области ЗСУ освободили еще 41 населенный пункт, — Зеленский

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил об освобождении от русской агрессии ещё 41 населенного пункта в Херсонской области, пишет УНН.

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"Сегодня имеем хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции – уже десятки. 41 населенный пункт освобожден. Спасибо всем нашим героям, которые обеспечивают это продвижение", — сообщил Президент.

Зеленский отметил, что радуясь, все мы должны помнить — это жизнь наших воинов.

"Жизнь, которая отдается за свободу для украинцев. Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Достигнуто и храбростью, и болью, и потерями. Это не враг идет – это украинцы большой ценой гонят оккупантов", — добавил Гарант.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав местных военных администраций на Херсонщине.