Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,75 0,2121 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Поток едущих на отдых за границу туристов стабильно держится на уровне 10-15% от довоенного - эксперт
Поток едущих на отдых за границу туристов стабильно держится на уровне 10-15% от довоенного - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6855

В Херсонской области ЗСУ освободили еще 41 населенный пункт, — Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил об освобождении от русской агрессии ещё 41 населенного пункта в Херсонской области, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня имеем хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции – уже десятки. 41 населенный пункт освобожден. Спасибо всем нашим героям, которые обеспечивают это продвижение", — сообщил Президент.

Зеленский отметил, что радуясь, все мы должны помнить — это жизнь наших воинов.

"Жизнь, которая отдается за свободу для украинцев. Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Достигнуто и храбростью, и болью, и потерями. Это не враг идет – это украинцы большой ценой гонят оккупантов", — добавил Гарант.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав местных военных администраций на Херсонщине.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, война с Россией, освобождение

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.