"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 11 ноября

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Укрзализныця сообщила об эвакуационном поезде, который будет курсировать от Покровска до Львова, сообщает УНН.

Детали

Эвакуационный поезд отправится сегодня в 16:30 из Покровска и прибудет во Львов. Поезд также совершит остановку в Днепре.

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В “Укрзализнице” добавили, что время отправления может изменяться. Также отметили, что поезда могут опаздывать из-за обстрелов в определенных регионах.

Напомним

Укрзализныця переводит продажу билетов на поезд “Киев — Варшава” полностью в онлайн.