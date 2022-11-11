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"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 11 ноября

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 11 ноября

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Укрзализныця сообщила об эвакуационном поезде, который будет курсировать от Покровска до Львова, сообщает УНН.

Детали

Эвакуационный поезд отправится сегодня в 16:30 из Покровска и прибудет во Львов. Поезд также совершит остановку в Днепре.

•234/233 “Покровск — Днепр — Львов”

В “Укрзализнице” добавили, что время отправления может изменяться. Также отметили, что поезда могут опаздывать из-за обстрелов в определенных регионах.

Напомним

Укрзализныця переводит продажу билетов на поезд “Киев — Варшава” полностью в онлайн.

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця, эвакуация
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