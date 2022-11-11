"Цинический ответ на наши успехи на фронте": Зеленский показал видео с места удара армии рф по Николаеву

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Telegram показал видео последствий удара армии рф по жилой многоэтажке в Николаеве, отметив, что это циничный ответ государства-террориста на успехи украинских защитников на фронте, пишет УНН.

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"Николаев. Циничный ответ государства-террориста на наши успехи на фронте. Удар по пятиэтажному жилому дому. Разрушен с 5-го по 1-й этаж. К сожалению, есть погибшие и раненые", - отметил Зеленский.

Поисково-спасательные работы продолжаются, добавил он.

"россия не оставляет своей мерзкой тактики. А мы не оставляем нашей борьбы. Оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев", - подчеркнул Глава государства.

Ранее

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram сообщил о попадании российской ракеты в многоэтажку в Николаеве, известно о двух погибших.