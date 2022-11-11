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"Ваша дружба - навеки": Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости

"Ваша дружба - навеки": Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости, передает УНН.

Цитата

«Родная Польша! Твоей обновленной независимости сегодня 104 года. И мои 104 слова тебе. Украина и Польша вместе. Ты – наша сестра. Было по-разному между нами. Но мы родные. Мы свободны. Когда нашей обновленной независимости было тридцать, Польша была рядом. Я помню наше общее счастье – мы радовались вместе. Когда мы снова столкнулись со старым и общим врагом, Польша – рядом. Украинцы всегда будут помнить это», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы всегда будут помнить о том, как польский народ помогает им. Как нам помогают.

«Ваши люди – наши союзники. Ваша страна – наша сестра. Ваша дружба – навеки. Наша любовь – навеки. И мы будем вместе – победителями. С Днем Независимости, Польша! С Днем независимости, родная!» – отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Польши Анджей Дуда верит, что Президент Украины Владимир Зеленский покажет ему украинский Крым, на данный момент временно оккупированный россией.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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