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Генерал Милли призывает к переговорам Украины с рф, но советники Байдена сопротивляются - NYT

Генерал Милли призывает к переговорам Украины с рф, но советники Байдена сопротивляются - NYT

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На самом высоком уровне правительства Соединенных Штатов возникли разногласия относительно того, следует ли давить на Украину, чтобы она добивалась дипломатического прекращения войны с россией, при этом глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли призывает к переговорам, в то время как другие советники президента Байдена утверждают, что слишком рано. Об этом сообщает The New York Times, сообщает УНН.

Детали

Ссылаясь на чиновников, журналисты утверждают, что на закрытых совещаниях Марк Милли заявил, что украинцы достигли на поле боя примерно столько, сколько они могли разумно ожидать до наступления зимы, и поэтому они должны попытаться закрепить их достижения за столом переговоров.

Но другие чиновники, как отмечается, сопротивлялись этой идее, утверждая, что ни одна из сторон не готова к переговорам и что любая пауза в боевых действиях лишь даст президенту россии владимиру путину возможность перегруппироваться.

Хотя советники Байдена считают, что война, вероятно, в конце концов будет урегулирована путем переговоров, официальные лица заявили, что они пришли к выводу, что момент еще не созрел, и Соединенные Штаты не должны рассматриваться как давящие на украинцев, чтобы они сдерживались, пока они не имеют импульс.

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Сообщается, что дебаты, описанные официальными лицами на условиях анонимности, в последние дни выплеснулись на публику, когда генерал Милли сделал публичные комментарии, намекавшие на его личный совет. "Ловите момент", - сказал он в своей речи. "Сейчас неизвестно с какой-то степенью уверенности, что ждет нас в будущем, но мы думаем, что здесь есть определенные возможности для некоторых дипломатических решений", - сказал генерал.

"Однако Белый дом сделал упор на дистанцирование от любых предположений о том, что он подталкивает Президента Украины Владимира Зеленского к уступке территории российским захватчикам, даже когда москва выводит войска из стратегического города Херсона", - пишет издание.

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"Соединенные Штаты не давят на Украину. Мы не настаиваем на чем-то с Украиной. То, что мы делаем, — это консультации как партнеры и демонстрация нашей поддержки не только через публичные заявления или моральную поддержку, но и через ощутимую, физическую поддержку в виде военной помощи, о которой я упоминал ранее", — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война, переговоры
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