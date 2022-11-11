КИЕВ. 11 ноября. УНН. Государственное бюро расследований проводит обыски у народного депутата, главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрия Аристова. Об этом журналисту УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

Цитата

"ГБР проводит обыски у главы комитета ВР по вопросам бюджета Аристова", – сообщил источник.

Добавим

Аристов – народный депутат Украины IX созыва, политик, украинский предприниматель, директор ООО "Атлантик-Юмма". Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", избранный на парламентских выборах 2019 года, №42 в списке.

С 29 августа 2019 года – глава комитета Верховной Рады Украины по бюджету.

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