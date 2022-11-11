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Кулеба анонсировал проект по разминированию с участием Камбоджи и Японии

Кулеба анонсировал проект по разминированию с участием Камбоджи и Японии

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона сообщил о работе над проектом Украины, Камбоджи и Японии по разминированию украинских территорий, передает УНН со ссылкой на сайт МИД.

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“Камбоджийский лидер лично принял меня на этой неделе в Пномпене. На нашей встрече говорили, в частности, о помощи в разминировании. У нас вырисовывается общий трехсторонний проект по разминированию украинских территорий с привлечением Камбоджи и Японии. Мы проговорили конкретные параметры этого проекта, кто и что будет делать, какой график”, – рассказал Кулеба во время прямого включения с саммита АСЕАН в Камбодже.

Он добавил, что обсудил этот проект подробнее на вчерашней встрече с министром иностранных дел Камобджи Праком Сакхонном.

“Камбоджа по нашему запросу инициировала этот проект и готова помогать Украине в разминировании вместе с Японией. В прошлом Камбоджа долго страдала от войны и имеет большой опыт в разминировании. То есть есть экспертиза, есть оборудование, будем привлекать их к решению наших проблем”, – добавил министр.

Напомним

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен согласился направить в Украину саперов для обучения украинских коллег. 

Источник: УНН
Теги: МИД, Япония, разминирование, Камбоджа, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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