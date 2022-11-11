"Глава Херсонской ОВА готов к большему объему работы": в ОП реагируют на новости с фронта

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич уже готов к большему объему работы, заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в пятницу, 11 ноября, в Telegram, пишет УНН.

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"Ярослав Янушевич — глава Херсонской ОВА уже готов к большему объему работы!" – отметил Тимошенко, распространив фото с Янушевичем.

Напомним

Генштаб ВСУ 11 ноября официально сообщил, что во время успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября этого года, было освобождено 12 населенных пунктов. И что наступательные действия в указанном направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет позже.

Между тем в сети уже публикуют фото из центра Херсона с людьми с украинскими флагами.

А руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал лаконичный пост "11.11.22", будто намекая, что сегодняшний день может стать знаковым.

Дополнение

9 ноября министр обороны россии сергей шойгу на камеру приказал вывести российские войска с правого берега Херсонской области.

10 ноября начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты отводят свои войска с правого берега Херсонской области, однако там еще остаются вражеские подразделения. Бойцы ВСУ готовы к любому развитию событий.

К слову, Херсон расположен на правом высоком берегу Днепра.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российским войскам понадобится не менее недели, чтобы вывести свои войска из Херсона.

Однако, уже 11 ноября министерство обороны российской федерации отчиталось, что российские оккупанты с техникой и вооружением якобы уже покинули правый берег Днепра в Херсонской области, и завершено перебрасывание подразделений российских войск на левый берег реки Днепр.