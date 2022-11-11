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Зеленский не исключает переговоров с путиным, но при двух условиях

Зеленский не исключает переговоров с путиным, но при двух условиях

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что не исключает проведения переговоров с российским диктатором владимиром путиным, но для этого россия должна вывести войска из Украины и возместить ущерб, передает УНН.

Детали

Во время интервью Зеленский отметил, что не стоит путать потребность россии взять паузу и искреннее желание мирных переговоров, которое должно быть не только на словах.

"Когда россия действительно захочет мира, мы почувствуем и увидим это. Но нельзя желать мира лишь на словах – слов мало, чтобы остановить войну – выведите войска, перестаньте убивать людей. Они должны возместить ущерб, который нанесли, и преступники должны сесть", – заявил Зеленский.

В то же время президент не исключает проведения переговоров с путиным. 

"Кроме ультиматумов, я ничего не слышал от действующего президента российской федерации. Но ведь я не закрыл дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с россией, но с другой россией. Той, которая действительно готова к миру. Той, которая готова признать, что они оккупанты, им нужно все вернуть: землю, права, свободу, деньги. И самое главное – справедливость. И пока я не слышал подобных заявлений от российской федерации – ни от путина, ни от кого-либо там", – сказал Зеленский.

Напомним

По данным The New York Times, генерал армии США, глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли призывает к переговорам между Украиной и россией. Другие советники президента Байдена утверждают, что рано.

Источник: УНН
Теги: переговоры, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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