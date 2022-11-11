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"Ищем специалистов, чтобы подсказали, как правильно отсоединить куски рф": Арахамия потролил оккупантов

"Ищем специалистов, чтобы подсказали, как правильно отсоединить куски рф": Арахамия потролил оккупантов

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия потроил оккупантов в связи с успешным контрнаступлением ВСУ на юге и написал, что в ВР ищут специалистов по российскому праву, чтобы подсказали "как правильно отсоединить куски" россии, передает УНН со ссылкой на Telegram чиновника.

Цитата

"Ищем специалистов по российскому конституционному праву. В рамках переговорного процесса нужно подсказать коллегам, как юридически правильно отсоединять куски российской федерации", - написал он.

Напомним

Генштаб ВСУ 11 ноября официально сообщил, что во время успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября этого года, было освобождено 12 населенных пунктов. И что наступательные действия в указанном направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет впоследствии.

Между тем, в сети уже публикуют фото из центра Херсона с людьми с украинскими флагами.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, Давид Арахамия
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