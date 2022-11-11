путин не устал от войны против Украины – Зеленский

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что российский диктатор владимир путин не устал от войны против Украины, передает УНН.

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"Они не хотят окончания войны. Прежде чем почувствовать какую-то усталость, каждый должен понять, что только кремль, только один человек, возглавляющий российскую федерацию, не устал от этой войны. Он (путин – ред.) может быть уставшим от жизни в принципе из-за своего возраста, но он точно не устал от войны. Сейчас этот человек и российское военно-политическое руководство нуждаются в паузе", – сказал Зеленский.

Напомним

Во время интервью CNN Зеленский также заявил, что не исключает проведения переговоров с российским диктатором владимиром путиным, но для этого россия должна вывести войска из Украины и возместить ущерб.