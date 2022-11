"Праздник, достойный херсонского арбуза на столе": Резников поздравил Польшу с Днем независимости

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников поздравил Польшу с Днем независимости словами с отсылкой к ситуации на фронте, заметив, что это "праздник, достойный херсонского арбуза на столе", и поблагодарив польских партнеров за предоставленную военную технику, пишет УНН.

“С Днем Независимости, друзья! Пока на наших границах бушуют ожесточенные бои, мы знаем, что на нашей западной границе мир и дружба. Piorun, Krab, Twardy и многое другое - свидетельство вашей поддержки. Za wolność naszą i waszą!

*Праздник, достойный херсонского арбуза на столе", - отметил Резников в поздравлении в Twitter.

Также министр сопроводил сообщение изображением с надписью "Херсон – это Украина!".

Happy Independence Day,friends!

While fierce battles rage on our borders,we know that on our western border there is peace & friendship.

Piorun, Krab, Twardy & более чем evidence of your support.

Za wolność naszą i waszą!

*A holiday worth a Kherson watermelon on the table pic.twitter.com/2dcpzCh2gl